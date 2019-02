Kampanię PiS do europarlamentu poprowadzi Tomasz Poręba. "Sprawdził się w ostatnich wyborach"

sector23 pół godziny temu Oceniono 7 razy 5

Noooo.... to bardzo dobra wiadomość! Najwyraźniej PiS to partia takich nieudaczników, że jednego z największych wybrali sobie na szefa kampanii wyborczej.

przypomnę, że to właśnie ten "gigant" prowadził tajne negocjacje, które stały się jawne", z przedstawicielami Mossadu w sprawie słynnej i bardzo dobrej ustawy, z której ten rząd PiSdeuszy wycofał się równie ochoczo, co ja wprowadził.

Ten osobnik zasłynął też kilkoma filipkami, dowodzącymi jedynie tego, ze swoja karierę i wykształcenie zawdzięcza zdecydowanie innym cechom niż intelekt.