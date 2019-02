Kulisy odwołania szczytu V4. Morawiecki do ostatniej chwili czekał na przeprosiny Izraela

nazwa.niepoprawna godzinę temu Oceniono 34 razy 18

Zdradzeni o świcie odc. 154. Włazili do rzyci Amerykanom, to im Pompeo pokazał. Izraelskie pisuary dały im do wiwatu. Sojusznicy i tak pojechali do Izraela. A szef KPRM opowiada w mediach, że konferencja to wielki sukces.



Matołusz ma kaca moralnego, bo wszyscy go olali tak samo, jak olewają Maliniaka.