Były ambasador RP w Izraelu: Israel Kac chciał pokazać "kto jest większym twardzielem"

Porównywanie polityków Izraela, z opiniami których liczy się cały świat, z PiSowskim SZAMBEM

to nietrafiony żart.

Marek Suski DOMAGA się przeprosin, ha ha ha ha oj oj oj ha ha a Żydzi drżą ze strachu.

PS

Co do sedna sprawy.

Wystarczy poczytać zijejące NIENAWIŚĆIĄ do Żydów, wpisy " prawdziwych Polaków"

aby nie mieć wątpliwości na co było stać ich przodków.

Polacy MORDOWALI osobiście i przyłożyli rękę do śmierci wielu Żydów.

TAKA JEST PRAWDA czy to się polactwu podoba czy nie!!!

PS

"polactwo" ca 60 % tubylców o wyjątkowo rozwiniętych mózgach.

To dla nich " amerykańscy przyjaciele" produkują kubki z uchem w środku.