Przez konflikt Polski z Izraelem odwołano szczyt V4. Odbędą się tylko rozmowy dwustronne

Szkoda, że mamy tak nędznych dyplomatów. Pokorność w stosunku do poleceń z USA nie jest wystarczającą kwalifikacją do zajmowania się polityką. Silne zaangażowanie emocjonalne w to, co stało się w jakiejś prehistorii, 4 pokolenia temu, jest również przeciwwskazaniem. Ta ostatnia uwaga dotyczy tak samo Kaczyńskiego i jego sfory, jak Netanjahu (a może nawet tego drugiego jeszcze bardziej).



Ale dobrze, że doszło do takiego rozłamu we froncie antyirańskim. Nie mamy żadnego interesu w masakrowaniu Iranu tak, jak już zmasakrowaliśmy Afganistan, Irak i w konsekwencji jeszcze Syrię. Z obustronnego kretyńskiego obrażania się na historię wyniknął dobry skutek: być może nie zauczestniczymy w kolejnej amerykańskiej wojence o ropę. Bo Amerykanie wolą, żeby ,,armie sprzymierzone'' mordowały cywilów na podbijanych terenach, a nie siebie wzajemnie.