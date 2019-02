Ochrona spotkań z Kaczyńskim kosztowała 180 tys. zł. Chroniło go więcej ludzi niż premiera

polakmaly22 godzinę temu Oceniono 13 razy 13

Nie rozumiem co w tym dziwnego , o co te całe larum ?! W końcu prezes jest naszym największym dobrem narodowym. Uważam wręcz ze powinien być noszony w lektyce co by stopy nie uraził na jakimś nikczemnym kamieniu podrzuconymi przez zdradziecka opozycje ! A może to analogia go paranoidalnych teorii spiskowych które roiły się w głowie Józefa Stalina ? Wiadomym przecież jest ze to ulubiony dyktator pana prezesa ....