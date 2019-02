Polska nie jedzie na szczyt do Izraela. Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję

marywil2012 2 godziny temu Oceniono 44 razy 36

ok. to dobrze, to teraz morawicki możemy się spokojnie zająć kopertami prezesa i jego oszustwami. Jak to było. prezes jest uczciwy ale nie pokazuje się od kilku dni i nie wie, czy go nagrano tak? Czy może wie, że go nagrano ale jest nieuczciwy? A może wie, że go nie nagrano ale jest nieuczciwy?