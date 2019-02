Morawiecki stawia ultimatum. Jeśli nie będzie reakcji na słowa szefa MSZ, nie jedziemy na szczyt

i.o.to.chodzi 16 minut temu Oceniono 6 razy 4

Morawiecki chce rozwiązać problem na Twitterze zwiększając emocje?



Powodzenia, bo normalnie to by zadzwonił i ustalił telefonicznie, jak powinien zareagować Izrael. Oczywiście tak mógłby zrobić Mateusz, gdyby ktokolwiek na świecie liczył się z tym, co on powie przez telefon. Niestety jak jego pozycja jest niska, to może tylko wrzucić tekst na Twittera (ja też mogę :-))



Teraz to każdy będzie grał pod własnych wyborców, więc to widzę.