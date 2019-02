Zjednoczona Prawica na prowadzeniu, ale partie opozycyjne z większością. Sondaż na eurowybory

almagus pół godziny temu Oceniono 9 razy 5

partia wież Kaina i Abla dała 500+, to może dacie na zęby?



Bezzębnych kohorty, scejbaci do aorty!

Niejeden scejbaty Ruskim da baty!



Jestem scejbaty Gieniek. Nie całkiem bo mam pieniek.

Myję zęby na jaty. No bo jestem scejbaty.

Dzisiaj dolne pniaki. Jutro po zębach pustaki.

Pojutrze zestaw górny. Bo ja też jestem durny.

Scejbaci to Lecha szlachta. A wszystko przez wehrmachta.

Przez Ruska złota grabieże. Jak jest robota też leże.

Solidarnie do gęby. My chcemy złote zęby.

Przedent ciężko chory, że omija dochtory.

Nie boi się Ruskich fuzji. Złote runo chce z Gruzji.

Lecą scejbate prezydenty. Niech będzie Ruski wyklęty.

Wyklęty wstań ludu ziemi. Scejbaci zjednoczeni!

Za Europę środkową. Chcą trzecią wojnę światową.

Odbiorą oligarchom. Odbiorą monarchom.

Przywiozą wozy złota. Aż uwierzyć ochota.

Myślę, pukam do głowy. Mam plac na szereg środkowy.



Wybić zęby tym z PO, nawet z diabłem by się szło!

Potrzebny jest nam stały wróg, abym wybijać zęby mógł.



