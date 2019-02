"Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki". Magierowski: Haniebna, rasistowska ocena

jan.w2 pół godziny temu Oceniono 24 razy 10

Czy każdy z beznapletkowców zastanawiał się chociaż raz w życiu przez chwilę dlaczego ich nacja jest tak powszechnie nielubiana? Czy to, że ktoś ich nie lubi, to jest wina tego kogoś, czy ich samych? Biorąc pod uwagę najnowszą historię, największe pretensje żydzi powinni mieć tylko i wyłącznie do niemców, bo to u nich niechęć do żydów przerodziła się w tak głeboką nienawiść skutkującą haniebnym ludobójstwem. Wszystko inne było tylko konsekwencją niemieckich poczynań, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Skoro Polacy wyssali z mlekiem matki niechęć do żydów, to żydzi karmieni są nieustannie niechęcią graniczącą wręcz z nienawiścią do Polaków.