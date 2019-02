Aleksandra Dulkiewicz pokazała spot wyborczy. "Zosia powiedziała: mamo, musisz"

Przyspieszony wybory na prezydenta Gdańska mają odbyć się 3 marca. Pełniąca obowiązki prezydenta i była zastępczyni Pawła Adamowicza opublikowała pierwszy spot, w którym opowiada, jak jej córka namawiała ją do kandydowania. 11-letnia Zosia napisała do mamy list, w którym przyznała, że jest z niej bardzo dumna. Dulkiewicz spytała córki, czy zdaje sobie sprawę z tego, co dla ich rodziny start w wyborach.

Ona mówi: mamo, musisz. Nie ma innego wyjścia. My sobie poradzimy. Ale musisz. Bo ja chcę żyć w takim Gdańsku, gdzie ty będziesz prezydentem

- miała powiedzieć 11-latka.

Dulkiewicz w spocie mówi też o przyspieszonym kursie dorastania po śmierci ojca i silnych kobietach w rodzinie. - Czuję, że szef z góry się uśmiecha i mówi: Dulkiewicz, nie hamletyzuj, bierz to i do przodu - żartuje w pewnym momencie.

Chciałabym bardzo, żeby Gdańsk to było takie miasto, gdzie dobrze się żyje każdemu. My na takiej ścieżce dzisiaj jesteśmy. Nie możemy z niej zawrócić. Bardzo chcę, żeby Gdańsk był miastem, do którego ludzie przyjeżdżają, zostają, po to, żeby urodzić dzieci, wychowywać je i się zestarzeć. I żeby na każdym etapie swojego życia czuli się tutaj dobrze

- mówi p.o. prezydenta i dodaje, że Gdańsk z jej marzeń jest "solidarny, otwarty, przyjazny, ale dobrze zarządzany".

- Moim marzeniem jest, żebyśmy byli dla siebie lepsi, mieli wyciągnięte ręce i uśmiech do drugiego człowieka, bo to nic nie kosztuje - mówi Aleksandra Dulkiewicz, a na koniec zwraca się do Pawła Adamowicza:

Szefie, niełatwe zadanie przede mną, ale podejmuję rękawicę. Wszystko dla Gdańska.

W Gdańsku będzie jeszcze dwóch kandydatów

Oprócz pełniącej obowiązki prezydenta po śmierci Pawła Adamowicza polityk zarejestrowano jeszcze dwóch kandydatów. Jednym z nich jest Marek Skiba, działacz katolicki i przedsiębiorca budowlany z KWW "Odpowiedzialni-Gdańsk". Zebrał on ponad 5 tys. podpisów. Na prezydenta Gdańska startować będzie również Grzegorz Braun, znany z konserwatywnych poglądów reżyser filmów dokumentalnych. Jego kandydaturę poparło około 5,8 tys. mieszkańców.