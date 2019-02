Konsekwencja słów Netanjahu? Morawiecki nie poleci na szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu

srv14 2 godziny temu Oceniono 38 razy 18

Jak wszyscy normalni mówili ,że ta cała Konferencja to będzie tylko amerykańsko-izrealska hućpa to nikt z rządu a już na pewno z tzw. pisowskiego MSZ nie wierzył a teraz nagle jak im się pali pod d..... to czują się obrazeni. A straty poniesione przez Polskę na arenie miedzynarodowej to ile lat po was kato-bolszewicy trzeba będzie naprawiać? o tym się dyplomatołki nie pomyślało