Gliński postanowił pożegnać dyrektora muzeum Polin. "Potrzebna jest kolejna awantura, naprawdę?"

piskizmiski 4 godziny temu

skończy jak Teatr Polski we Wrocławiu z C. Morawskim, stadnina w Janowie i wszystko inne ona co połaszczył się pis. Bo jakaś kasa, granty i pragnienie zemsty małego człowieczka - Glińskiego. Ale typek już zapracował na kilka zarzutów prokuratorskich, jak widać przed wyborami chce zdążyć nabruździć jeszcze bardziej bo nie wygrają albo do rządu się nie załapie. Żałosny, mały człowieczek.