Główne uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego. "Miał w życiu dwie miłości: żonę i ojczyznę"

W warszawskiej archikatedrze o godz. 11 rozpoczęła się msza żałobna przed pogrzebem Jana Olszewskiego. Były premier zmarł 7 lutego w wieku 88 lat, po południu zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych. Żałoba narodowa, która rozpoczęła się wczoraj potrwa do dziś, do godziny 19.

Gądecki: Jan Olszewski jawi się jako człowiek wiary i solidarności

Trumnę do kościoła wnieśli żołnierze, przed rozpoczęciem mszy żałobnej, odegrano hymn polski. - Jan Olszewski miał w życiu dwie miłości: żonę i ojczyznę - zaczął ksiądz mszę świętą.

Na początku nabożeństwa w kościele odczytywano metropolity warszawskiego abp Kazimierza Nycza oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisława Gądeckiego.

- W osobie i życiu ś.p. Jana Olszewskiego – jak w soczewce – skupiło się wszystko to, co polskie, wszystko to, co patriotyczne i demokratyczne, wszystko to, co budowało silną i niepodległą Rzeczpospolitą, wszystko to, dzięki czemu naszej ojczyźnie udawało się wielokrotnie i skutecznie przeciwstawiać przygniatającej tyranii zła i powstawać z upadku – napisał abp Stanisław Gądecki.

- Gdy dziś, wielu odnosząc się z pogardą do innych sięga po wszelkie sposoby, aby zabić w sobie resztki honoru i godności, a ojczyznę położyć w zastaw własnych interesów i nieuporządkowanych prywatnych ambicji, śp. Jan Olszewski jawi się jako prawdziwy symbol, człowiek wiary i solidarności, mąż stanu i polski patriota, człowiek odwagi, prawdy i uczciwości - dodał. Całą treść listu można przeczytać na stronach Konferencji Episkopatu Polski.

Biskup Dydycz: Niektóre formacje polityczne zaczęły ogłaszać wojnę polsko - polską

Z kolei biskup Antoni Dydycz w kazaniu podczas mszy powiedział m.in., że odszedł wielki człowiek i propaństwowy polityk. Wspominał też jego działalność opozycyjną i tą w wolnej Polsce. Mówił też o tym, że "źle się zaczęło dziać w państwie polskim z powodu napięć politycznych i nadużyć zwłaszcza gospodarczych". Polemiki zaczęły przeradzać się w agresję, a "niektóre formacje polityczne zaczęły ogłaszać wojnę polsko - polską. Coś straszliwego, niegodnego Polki i Polaka. Polska prowadziła wojny i nieraz bardzo ciężkie. Nie zawsze zwyciężała, ale nigdy nie prowadziła wojny ze sobą. To potworne oszczerstwo nie znajdowało zgody w umyśle i sercu byłego premiera".

- Wierzę, że wypowiemy serdeczną walkę wszystkim, którzy wmawiają nam, że jest wojna polsko-polska. Tak na pewno myśli pan Jan - podsumował Dydycz.

Duda i Morawiecki na pogrzebie

W archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście są między innymi przedstawiciele władz - w tym premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda, parlamentarzyści i rodzina zmarłego.

Po mszy kondukt żałobny z trumną przejdzie przed Pomnik Powstania Warszawskiego. O 13:30 właśnie tam byłego premiera pożegnają weterani i działacze opozycji antykomunistycznej. O 13:40 trumna w asyście policji i szwadronu kawalerii zostanie przewieziona na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Tam były premier będzie pochowany. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o 14:45. Od wczoraj do 19:00 dziś trwa żałoba narodowa w związku ze śmiercią polityka.

Czytaj także: Pogrzeb Jana Olszewskiego w Warszawie. Wyłączone ulice i zakazy parkowania

Jan Olszewski - premier w latach 1991-92 - w czasach PRL był obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych. Po okresie premierostwa był między innymi doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 roku został odznaczony Orderem Orła Białego.