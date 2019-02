PiS reaguje na słowa Netanjahu? Mazurek zapowiada uchwałę ws. odpowiedzialności za Holokaust

d2b wczoraj Oceniono 49 razy 31

No litości, i niby na podstawie tej uchwały Mazurek chce ścigać zagranicznych dyplomatów? Natanjahu już trzęsie portkami ;)

A co do sedna sprawy to ważny jest kontekst a nie wyrwane słowa. Bo prawdą jest, że Polacy pomagali w holocauście, tyle że tych Polaków trzeba rozumieć jako jednostki, a nie cały naród.