Rzecznik praw dziecka twierdzi, że zaprosił do Polski norweską RPD. W Oslo nic o tym nie wiedzą

Jak podaje rp.pl, informacja na temat spotkania pojawiła się na stronie Rzecznika Praw Dziecka w środę 13 lutego.

"Nawiązując do dotychczasowej współpracy między Rzecznikiem Praw Dziecka w Polsce a Rzecznikiem Praw Dziecka w Norwegii w ramach ENOC (Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka), Mikołaj Pawlak zaprosił do Polski Panią Inge Bejer Engh. Spotkanie będzie okazją do omówienia funkcjonowania instytucji działających na rzecz najmłodszych w systemach prawnych Norwegii i Polski. Rzecznik Praw Dziecka jest przekonany, że spotkanie pomoże wyjaśnić powstałe niedomówienia i podtrzymać dobre relacje" - czytamy w komunikacie.

RPD zapewnił w nim,że "chciałby zapoznać się z norweskimi rozwiązaniami prawnymi na rzecz zapewnienia ochrony praw najmłodszych, a także przybliżyć Pani Rzecznik polski system prawny regulujący sytuację dzieci i system wychowania". Zadeklarował również, że jest otwarty na wszelkie formy współpracy z norweską RPD, "tak aby prawa dzieci i ich rodzin były przestrzegane".

Norwegowie: Nie dostaliśmy takiego zaproszenia

Serwis rp.pl dowiedział się tymczasem, że Norwegowie nie wiedzą nic o planowanym spotkaniu. Jak poinformowała w rozmowie z portalem Kari Stenquist z biura prasowego RPD w Norwegii, nie dotarło do nich podobne zaproszenie.

Rp.pl wysłało do biura prasowego polskiego RPD zapytanie kiedy i w jakiej formie skierowano zaproszenie do norweskiej RPD Ingi Bejer Engh. Dziennikarze na razie nie otrzymali odpowiedzi.

Prawniczka Ingi Bejer Engh jest znaną w Norwegii prokurator, była m.in. oskarżycielką w procesie zamachowca Andersa Breivika.