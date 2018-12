Rydzyk mówi o rozczarowaniu PiS-em i nowej partii. "Mam żal do mediów publicznych"

tinley 24 minuty temu Oceniono 18 razy 10

Chrystus był pierwszym lewakiem. To on przepędzał faryzeuszy - czyli takich ówczesnych Rydzyków. To on stworzył pierwsze komuny. To on nawoływał do powszechnej równości i dzielenia się z bliźnimi. To on zachęcał do wyrzeczenia się dóbr doczesnych. To on wyganiał handlarzy ze swiatyń i pierwszym którego by dziś wychłostał byłby Rydzyk a potem Głódź.

Rydzyk jest nikim innym jak współczesnym faryzeuszem. Zblatowanym z okupantem klechą który wydał Chrystusa na śmierć. Gdyby pojawił się dziś Chrystus na ziemi a Kaczyński byłby piłatem skazaliby go na smierć. Twierdzenie że Rydzyk jest belzebubem w sutannie tez nei byłoby dalekie od prawdy. Ten człowiek nie widzi niczego poza blaskiem złota i szelestem banknotów. Dopóki Kościół toleruje tego hochsztaplera moja noga nigdy w żadnej światyni na mszy nie postanie.