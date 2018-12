Morawiecki o "kobietach w mrocznych izbach". Pyta, czy mężczyźni "pomagają paniom przy świętach"

Mateusz Morawiecki mówił na konwencji PiS, że wiarygodność jest najsilniejszą stroną PiS, a jednocześnie ma być "obca" największym konkurentom politycznym. Wystąpienie premiera - tak, jak to bywa najczęściej - obfitowało w metafory. Morawiecki opowiada na konwencji o Kargulu i Pawlaku, którzy rozmawiają o klasach amerykańskiego społeczeństwa. - My naszą ofertę budujemy tak, żeby klasa średnia była jak najsilniejsza - mówił.

Premier miał też kilka słów specjalnie dla kobiet. - Powoli wchodzimy w okres świąteczny, udziela się wam ten nastrój - zaczął.

Jak, panowie pomagają paniom przy świętach?

- pytał premier. - No, nie wiem. To trzeba by panie zapytać tutaj, tak na dobrą sprawę. Ja na pewno muszę się w pierś uderzyć, że słabo z tym u mnie - stwierdził.

Powiedział, że "szczególne podziękowania należą się naszym paniom". - Podziękujmy im! - wezwał, po czym rozległy się oklaski. - Nie tylko panie, kobiety przechowały Polskę przez lata niewoli podczas zaborów i później. W mrocznych izbach matki, żony wyszywały sztandary - mówił. - Także dziś kobiety, Polki, widzą, że zmienia się rzeczywistość, że nasza polityka rodzinna jest czymś z gruntu nowym. Jest zaproszeniem do tej uczty gospodarczej i do współuczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym wszystkich Polaków - stwierdził.

Kaczyński: Prawo i Sprawiedliwość udowodniło, że potrafi rządzić

Wcześniej głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński, który powiedział, że rządząca partia dla niektórych już jest, ale "musi do końca stać się partią marzeń Polaków".

- Jeśli zaczniemy od tego punktu wyjścia to możemy powiedzieć niemal z zadowoleniem: Prawo i Sprawiedliwość udowodniło w ciągu tych trzech lat, ale także w latach 2005-2007, że potrafi rządzić. Potrafi rządzić uczciwie, potrafi być wiarygodne, robić to wszystko, co zostało zapowiedziane - mówił prezes PiS.