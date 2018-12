Kaczyński i inni wystąpią na konwencji PiS. "Następny rok będzie bardzo istotny"

poppers68 5 minut temu 0

Kaczyński nie jest tytanem intelektu i zresztą, jak Jego brat - nigdy nie był.

Irytuje ta atencja i traktowanie Go jak sprawnego stratega. Nawet przez komercyjne media.

Geniusz Kaczyńskich to 29 lat ciągłych porażek, wywalania tytułem nieudacznego sprawowania powieżonych obowiązków oraz dumnych odejść w oparach kłótni i pomówień.

NIE INACZEJ SKOŃCZĄ SIĘ OBECNE RZĄDY KACZŃSKIEGO.

Moja profesor historii w latach 80 zawsze nam powtarzała - " Kto zna przeszłość, może zobaczyć przyszłość".

Kaczyński otoczony jest równie głupawymi postaciami- pochlebcami, których kwalifikacje do zarządzania czymkolwiek wystarczają na zarząd gminy Krzystolce Małe. I to nawet nie.

Prawdziwymi macherami, kutymi na cztery nogi są tacy kolesie jak Morawiecki lub Bierecki.

To ci właśnie koledzy włączyli odkurzacze zasysające miliony z naszych kont ( przenośnia ).

I jako jedyni, gdy rządy PIS miną, nie zostaną w Polsce ani na sekundę. Zresztą sądzę, że swoje "skromne oszczędności" już wyprowadzili poza kraj, ba - poza Europę.

Przelew dawnego szefa SKOK a obecnie butnego senatora Berieckiego z kont SKOK na prive konto w Luxemburgu to doskonały przykład tego, że jest sporo prawdy w tym co piszę.