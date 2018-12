Głosowanie nad wotum nieufności dla rządu Morawieckiego. Posłowie nie poparli wniosku

Debata nad wnioskiem rozpocz窸a si tu po godz. 21. Jako pierwszy g這s zabra Grzegorz Schetyna, kt鏎y reprezentowa wnioskodawc闚. Schetyna punktowa rz康 "niespe軟ione obietnice" i "k豉mstwa" rz康z帷ych.

Schetyna do rz康z帷ych: Przypomina mi si schy貫k PZPR

- K豉ma pan, 瞠 rzekomo u豉twiacie 篡cie przedsi瑿iorcom - m闚i Schetyna, przywo逝j帷 jednocze郾ie dane dotycz帷e wolno軼i gospodarczej. - Spadli鄉y poni瞠j 鈔edniej europejskiej - stwierdzi. Przewodnicz帷y PO m闚i te sporo o polityce zagranicznej, kt鏎a w wydaniu obecnie rz康z帷ych jest "knuciem" oraz z造m zarz康zaniem polsk armi. - Wy jeste軼ie patronami najwi瘯szych afer - m闚i.

Schetyna w pewnym momencie por闚na rz康z帷ych do komunist闚. - Kiedy patrz na was teraz przypomina mi si schy貫k PZPR. Rozpoznaj w was ten sam cynizm, pazerno嗆 i arogancj, to samo niedo喚stwo. To, co komunistom zaj窸o 30 lat, wam zaj窸o trzy lata - grzmia z m闚nicy sejmowej.

Schetyna mia tak瞠 gar嗆 obietnic socjalnych, m闚i m.in. o wsparciu w wysoko軼i 500 z miesi璚znie dla os鏏 zarabiaj帷ych najni窺z krajow.

Po Schetynie pos這wie poszczeg鏊nych klub闚 mieli po minucie na wyst徙ienie. W ko鎍u g這s w debacie zabra Mateusz Morawiecki. Premier zbija argumenty opozycji. Zwraca uwag, 瞠 dopiero za rz康闚 Prawa i Sprawiedliwo軼i odbudowana zosta豉 "sprawczo嗆" instytucji pa雟twa. Szef rz康u odni鏀 si te do cofni璚ia przez s康 administracyjny zmian nazw ulic w Warszawie. - Odbudowali鄉y sprawiedliwo嗆 dziejow, oddali鄉y honor prawdziwym polskim bohaterom. Dlatego tak smutne jest to, 瞠 13 grudnia dowiedzia貫m si, 瞠 wy przywracacie teraz, cieszycie si z tego, 瞠 imiona ulic Anny Walentynowicz, Lecha Kaczy雟kiego, Zbigniewa Herberta b璠 zamieniane na nazwiska komunist闚 - m闚i premier. Przy okazji szef rz康u pope軟i lapsus i powiedzia, prawdopodobnie niechc帷y - "przez komunist闚" (w odniesieniu do polityk闚 PO). Wywo豉這 to oburzenie opozycji.

G這sowanie nad wotum nieufno軼i. 163 pos堯w "za", 233 przeciw

Ostatecznie "za" wotum nieufno軼i zag這sowa這 163, przeciw by這 233, wstrzyma這 si 20 pos堯w.

Wynik g這sowania by w豉軼iwie zw豉szcza w kontek軼ie 鈔odowego g這sowania. PiS tego postanowi這 uprzedzi opozycj, kt鏎a wniosek o wotum nieufno軼i og這si豉 w listopadzie i z這篡這 wniosek o wotum zaufania. Poparcie dla rz康u zadeklarowa這 231 pos堯w, przeciwnych by這 181. Dw鏂h pos堯w wstrzyma這 si.