Kaczyński pisze do działaczy PiS. Ostrzega przed "wewnętrznymi i zewnętrznymi przeciwnikami"

"...druga kadencja naszych rządów przeobrazi Polskę na trwałe... po tych przekształceniach uprawianie polityki faworyzującej różne zagraniczne i krajowe grupy interesów kosztem zwykłych obywateli, kosztem większości Polaków będzie już niemożliwe albo, co najmniej, bardzo utrudnione".



Ok. A w jaki sposób niby?

Kto ze zwolenników kurdupla mi to wytłumaczy? Jakież to mechanizmy PiS tworzy, jakie rozwiązania prawne, które miałyby to uniemożliwić?