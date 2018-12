Wójcik powiedział dziennikarzom w Sejmie, że na decyzję o podwyżkach nie miał wpływu trwający od poniedziałku protest. Dodał, że pieniądze dostaną wszyscy, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Każdy pracownik sądowy otrzyma też do świąt Bożego Narodzenia dodatkową kwotę - około 800 złotych - nagrody kwartalnej. Michał Wójcik poinformował, że resort sprawiedliwości przewidział na ten cel 30 milionów złotych. Wyjaśnił, że będą to nagrody nawet do 1500 złotych w zależności między innymi od frekwencji, sumienności czy rzetelności wykonywania obowiązków.

Wiceminister sprawiedliwości zaapelował do protestujących o powrót do pracy.

Protest pracowników sądów polega między innymi na korzystaniu przez nich ze zwolnień lekarskich. Domagają się oni podwyżki wynagrodzeń.