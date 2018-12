IPN miał pozywać do sądu za nieprawdziwe informacje o Polsce. Efekt? Ani jednego doniesienia

partia godzinę temu Oceniono 9 razy 7

Obrona dobrego imienia, wstawanie z kolan, dbanie o interes narodowy i inne matołectwa to tylko okazja do kibolskiego miotania bluzgów. W próżnię. Albo, jak się akurat ktoś kto nie przywali w michę trafi, ktoś słaby, to pod jego adresem. Nic, nic więcej. Bo nawet na poziomie przygotowań do tej akcji nikt nie powiedział, nie spróbował powiedzieć kto i w jakim zakresie oraz jak ma znieważać imię, żeby go ciągać po sądach. Konkretnie, wyczerpująco, jasno. To samo z interesem narodowym. Bo to niby oczywiste? No to jak oczywiste to proszę o definicję nie ograniczajacą się do ogólników. Tak więc pokrzyczeli sobie, pobluzgali i można się cieszyć życie3m, a okazji co niemiara, miliardy trafiające do dziesiątków tysięcy piewców dobrej zmiany trzeba smakować. Albo lokować na dobry procent, bo bonanz nie będzie trwać wiecznie. Obchodow 100lecia nie było, nie będzie i bronienia. Lepiej środki i czas przeznaczyć na prywatne rozkosze. A lud ciemny i tak wie, że wszystkiemu są winni Żydzi, wegetarianie, pedały (czyli cykliści) Niemcy i ogólnie zgniły Zachód który się nasz strasznie boi i dlatego nas nienawidzi. Od czasu do czasu rzuci się kilka bluzgów pod adresem bankierów albo ekologów i ciemny lud będzie wiedział, że władza, która go kocha bardziej niż matka rodzona, walczy o dobre imię i interes i można spokojnie gapić się na eurosport i taniec z gwiazdami, pojadając, popijając, na wczasy wyjeżdżając, robiąc sobie tatuaże i ozdabiając się świecidełkami za 9.99. Nie!!! 9.99 przekreślone! Teraz okazja, tylko 6.99!!!! A resztę załatwia Kaczyński z Szmatołuszem, oby żyli wiecznie! Trwaj chwilo!!!!