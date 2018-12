Kwaśniak dla Gazeta.pl: 4 lata temu byłem obiektem zamachu. Dziś to państwo mnie atakuje

zd46 pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

A nie były to korzyści dla "grupy trzymającej finanse" w Polsce? Dla grupy o bardzo znanych nazwiskach i zasiadający na eksponowanych stanowiskach bankowo-rządowo-prezydencko-senackich ze służbami specjalnymi w tle? Czy nie tworzyły pajęczych sieci zależnych od siebie? Wróble o tym ćwierkają a CBA dalej nie słyszy. Demonstruje się Polakom pokazówkę stworzoną wcześniej chyba na "Power Poincie". Panowie a gdzie prawda, gdzie stratedzy i inspiratorzy tej afery, dlaczego Chrzanowski czuł się tak pewnie, kto go chroni i ochrania? Kto mu kazał zamontować "szumidła"? Panowie czy to wasza indolencja, amatorszczyzna czy "polecenie z góry" każe tak postępować, aby nie sięgać za głęboko. Dlaczego tak szybko procedowano ustawę o przejmowaniu banków, niezgodną z dyrektywą unijną i dlaczego tak mocno w sprawę był zaangażowany senator Bierecki, ten ze SKOK-ów i od SKOK-ów? We Francji, senatora, przestępcę aresztowano. Balsamować to można zwłoki a ropiejący wrzód należy przeciąć skalpelem inaczej „finansowo-bankowa hydra” ponownie zaatakuje, odrośnie jej „następny łeb”. Módlcie się, wraz z całym polskim klerem, żeby nie zaczął sypać Chrzanowski, ma wiele do stracenia i wszystko do zyskania. Co na to „promotor” Chrzanowskiego, Adaś Aferał, nie drży mu podgardle i łydki?