Opozycja chce odwołania senatora Biereckiego. Karczewski: Nie podzielam wątpliwości

O wniosku dotyczącym Grzegorza Biereckiego senator PO Leszek Czarnobaj oraz posłanka Marta Golbik i poseł Jarosław Urbaniak poinformowali na konferencji w Sejmie.

Czarnobaj powiedział, że wniosek związany jest z działalnością Grzegorza Biereckiego w SKOK. Senator wskazywał na "ważne elementy z historii SKOK". - Pan Bierecki, twórca SKOK i przez wiele lat przewodniczący Krajowej Kasy, która w sposób bezpośredni nadzorowała funkcjonowanie wszystkich SKOK-ów w Polsce plus skandaliczna wypowiedź dotycząca pobicia pana Kwaśniaka powodują, że jako senatorowie PO składamy wniosek do pana marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego o odwołanie pana Biereckiego z funkcji przewodniczącego komisji finansów w Senacie.

Karczewski w piśmie do posłów i senatora odpowiedział: "Informuję, iż nie podzielam wyrażonych przez Państwa wątpliwości co do osoby pana senatora. Nie zamierzam zatem występować z wnioskiem o jego odwołanie".

Bierecki: Nie jest tak, że bandyta zawsze bije tego dobrego

Przypomnijmy. W środę senator PiS, współtwórca SKOK-ów, Grzegorz Bierecki skomentował pobicie Wojciecha Kwaśniaka, do którego doszło w 2014 roku. Ówczesny szef KNF spędził w wyniku zdarzenia kilka miesięcy w szpitalu. Pobicie, zdaniem śledczych, miał zlecić Piotr P., były oficer WSI i członek rady nadzorczej SKOK-u Wołomin.

- Nie wiem, jakie były przyczyny tego pobicia. Na pewno były związane z działalnością nadzorczą KNF. Ale czy chodziło o zablokowanie skutecznej działalności czy też o inne okoliczności? To już prokuratura jest w stanie wyjaśnić i na pewno osoby, które zlecały i wykonały to pobicie, są w rękach wymiaru sprawiedliwości, więc na pewno to ustalą. To nie jest tak, że bandyta zawsze bije tego dobrego - powiedział Grzegorz Bierecki.