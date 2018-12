Robert Biedroń w rozmowie z Gazeta.pl: Zostawię 500 plus, ale z pewnymi korektami

Pytany o program nowej partii, Robert Biedroń dość ogólnie nakreślił postulaty ugrupowania. - Będzie tam idea państwa, w którym nikt nie jest pozostawiony z tyłu, państwa, które respektuje rozdział państwa od Kościoła, w którym szanuje się nasz ekosystem i walczy się ze smogiem, państwa, w którym wyrównujemy się szanse do dobrej powszechnej edukacji, gdzie każdy ma dostęp do dobrej służby zdrowia - powiedział.

Konkretniej odniósł się do programu 500 plus. - Zostawię 500 plus, ale z pewnymi korektami, np. taką, że matki samotnie wychowujące dzieci również będą dostawały to wsparcie. Powinniśmy zracjonalizować 500 plus tak, żeby środki trafiały do tych, którzy ich naprawdę potrzebują. - stwierdził. - Likwidacja 500 plus lub zabranie go bezrobotnym byłoby niesprawiedliwe - dodał.

Jak mówi Robert Biedroń, program jest cały czas na etapie tworzenia. - Po to spakowałem plecak i wyjechałem w Polskę, żeby pisać program z Polkami i Polakami. Wybrałem rozmowę z ludźmi i razem z nimi będę pisał ten program - zapewnił. Nadmienił, że efekty tej pracy poznamy 3 lutego na konwencji nowej partii, która odbędzie się na warszawskim Torwarze. - Zmienimy oblicze tej ziemi - żartował.

Zapewnił, że kiedy dojdzie do władzy, "będzie robił to, w czym jest dobry". - Będę realizował obietnice - stwierdził.