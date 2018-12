Kolejny sędzia może dostać dyscyplinarkę. Za pytanie do unijnego Trybunału Sprawiedliwości

niko8472 2 godziny temu Oceniono 50 razy 44

Ho ho ho, dyscyplinarka za korzystanie z prawa do pytania? No to wiemy po co ta izbe dyscyplinarna sobie pisiorki wziely;) Ciekawe co zrobia jak sie teraz sedziowie od decyzji tej izby do TSUE beda odwolywac? Zamiesc tego nie beda potrafili.