Jest wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Sejm przegłosował wniosek

Jest wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Za udzieleniem poparcia zagłosowało 231 posłów, przeciwnych było 181, a dwóch się wstrzymało.

Premier Mateusz Morawiecki wniosek o wotum zaufania dla jego rządu złożył w Sejmie w środę przed południem. Zaskoczył tym opozycję, bo na piątek w Sejmie zaplanowano głosowanie nad konstruktywnym wotum nieufności dla rządu, z inicjatywy Platformy Obywatelskiej.

Szef rządu podczas kilkudziesięciomunutowego wystąpienia zaznaczył, że jego gabinet podchodzi do rządzenia inaczej niż konkurencyjne partie. Podziękował swoim ministrom, m.in. Annie Zalewskiej i Elżbiecie Rafalskiej za realizację rządowych programów i reform.

Podkreślił przy tym, że nie dojdzie do zapowiadanych wcześniej podwyżek cen energii.

Morawiecki przekonywał, że jego rządowi udało się obniżyć podatki.

- Mamy najniższe od stycznia podatki w UE dla małych i średnich firm. CIT na poziomie 9 procent. Można? Można! Podobnie z ZUS-em dla małych przedsiębiorców

- stwierdził premier.

Wyliczył także, że rząd obniżył VAT m.in. na żywność dla niemowląt i dla dzieci, smoczki, pieluchy, a także na cytrusy, wyroby piekarnicze, ciastkarskie.

Premier wytknął również Platformie Obywatelskiej, że nie zrobiła nic dla poprawy jakości powietrza w Polsce przez 8 lat. - Mamy wprawdzie Adwent, a nie Wielki Post, ale wypadałoby posypać głowę popiołem - stwierdził Morawiecki.

- Państwo mówicie, że tutaj czasami panuje jakaś dyktatura. To jest ciekawa dyktatura, że opozycja protestuje chroniona przez policję, że w wielu samorządach rządzi opozycja. Z grozą myślę o takiej dyktaturze

- ironizował.

Premier zwrócił się także do opozycji, by wspólnie świętować ważne rocznice: wstąpienia Polski do NATO, UE czy rocznicę Okrągłego Stołu.

Opozycja: To kabaret

Po wystąpieniu premiera posłowie wzięli udział w debacie. Nie zabrakło gorzkich słów pod adresem szefa rządu.

- Zastanawiałem się rano, co pan będzie robił, gdy pan odejdzie z polityki, ale po konwencji pańskiego wystąpienia wiem, że wiele ofert z kabaretów pan dostanie

- skomentował Marek Sawicki z PSL.

- Nie wiem, kto jeszcze nabiera się na propagandę sukcesu. Żenujące są pochwały o ministrach tego rządu. Zrobił to pan w iście dyktatorskim stylu - mówiła Monika Wielichowska z Platformy Obywatelskiej.

Posłowie nie uwierzyli w zapowiedzi o braku podwyżek prądu, zwracając uwagę, że nawet jeśli nie obejmą one gospodarstw domowych, dotkną innych gałęzi gospodarki.

- Będą, ale dla małych przedsiębiorstw - mówił w Sejmie Łukasz Rzepecki z Kukiz'15. - Pozwala pan na wprowadzanie do Polski rosyjskiego węgla. Truje pan Polaków. To cyrk z cenami energii - oburzał się Krzysztof Gadowski z PO.

Opozycja zwróciła również uwagę na fakt, że premier nie odniósł się do doniesień ws. afer KNF i SKOK.

- Nie padło ani jedno słowo o KNF, ani o SKOK-u. Nie powiedział pan nic o panu Kwaśniaku, który walkę ze SKOKIEM prawie przypłacił życiem

- mówił Jakub Rutnicki z PO.

- Dlaczego umywa pan ręce od afery KNF? Wasze rządy to "afera plus", "misiewicze plus" i "węgiel plus" - wyliczał Ryszard Petru z partii Teraz!.

- Kiedy dowiemy się, jaka była rola szefa NBP w aferze SKOK? Kiedy padną zarzuty dla osób szerzących mowę nienawiści na ubiegłorocznym Marszu Niepodległości? - dopytywała Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej.

Politycy mówili także m.in. o chaosie w polskich szkołach związanym z reformą edukacji. Poseł Krystyna Szumilas z PO pytała, kiedy premier ostatni raz rozmawiał z rodzicami dzieci klas 7-8 i kiedy rozmawiał z nauczycielami. Dodała, że system oceniania jest rodem z PRL-u. - Nauczyciele muszą pracować w kilku szkołach. Jak premier ma czelność chwalić minister Zalewską? - pytała posłanka.

Premier odniósł się później do pytań i spostrzeżeń opozycji. - KNF jest szczególnym organem o dużym stopniu niezależności. Prezes Rady Ministrów nie ma kompetencji, żeby go kontrolować - zauważył. Mówiąc o cenach energii stwierdził, że "decyzje Donalda Tuska z 2008 roku i Ewy Kopacz z 2014 roku dają dziś konsekwencje". Zapowiedział, że rząd będzie wspierał rozwijanie odnawialnych źródeł energii.

Mówiąc o szkołach, podkreślił, że rząd PiS "dał na szkoły subwencje, kilka miliardów dla samorządów".

To piąty przypadek po 1989 roku, gdy urzędujący premier zwrócił się do Sejmu o wotum zaufania wobec swojego gabinetu. Ostatnio zrobił to Donald Tusk w czerwcu 2014 roku. W każdym z tych przypadków Sejm wyraził wotum zaufania dla premiera.

Jeśli o taki wniosek zwraca się premier, Sejm udziela wotum zaufania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Niepoparcie przez Sejm wniosku obliguje premiera do złożenia dymisji na ręce prezydenta.