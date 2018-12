Nowe spoty z Morawieckim w roli głównej. Inspiracją miała być kampania Baracka Obamy

Trzy spoty opatrzone hasztagiem #PracaDlaPolski trafiły w środę na oficjalne kanały w mediach społecznościowych Kancelarii Premiera. 11 grudnia minął rok od powołania i zaprzysiężenia rządu pod kierownictwem Mateusza Morawieckiego.

W pierwszym ze spotów, zatytułowanym "Unia Europejska jest naszą przyszłością" premier odnosi się do relacji Polski ze wspólnotą. Młody mężczyzna pyta Morawieckiego wprost, czy rząd ma plany opuszczenia Unii Europejskiej.

- To jest oczywiście piramidalna bzdura, czy, jak to się teraz mówi, fake news - odpowiada Mateusz Morawiecki. Dodaje, że "mamy rosnącą pozycję w Unii Europejskiej" i "być może to się niektórym nie podoba". Premier przypomina, że w przyszłym roku przypada 15. rocznica wstąpienia do UE.

W kolejnym materiale bohaterka spotu pyta, czy w przypadku trudniejszej sytuacji gospodarczej w budżecie wystarczy na świadczenia dla rodzin. Można domniemywać, że autorce pytania chodzi o program 500 plus.

- Dobre rządzenie oznacza budowanie rezerw - odpowiada premier. Dodaje, że w Polsce doszło do wzrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia, a także wzrostu dochodów w budżecie państwa. - Nasze dzieci to nasza przyszłość, nie ma odwrotu od takiej inwestycji - stwierdza szef rządu.

W trzecim spocie występuje Grzegorz Rejowski, młody działacz PiS-u z Warszawy. Pyta premiera, czy "jest szansa, aby dogonić Europę Zachodnią i spowodować, aby Polacy mieszkający za granicą wrócili do kraju".

Premier przypomina, że historia Polski była "trudna" i "nie mogliśmy rozwijać się jak Europa Zachodnia". - Dzisiaj pojawiła się na to szansa - podkreśla szef rządu. Morawiecki mówi też, że Polska, chcąc konkurować z innymi krajami, stawia m.in. na innowacyjność, nowoczesne produkty, sztuczną inteligencję.

Mateusz Morawiecki jak Barack Obama?

Spoty jako pierwsza opublikowała Wirtualna Polska. - Widać wyraźnie, że Jarosław Kaczyński, dał zielone światło Morawieckiemu, by pokazał, że to PiS, a nie opozycja dyktuje warunki - mówi w rozmowie z portalem pragnący zachować anonimowość doradca premiera.

Według rozmówcy Wirtualnej Polski, spoty są inspirowane rozmowami z ludźmi, które przeprowadzał amerykański prezydent Barack Obama.