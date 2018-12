Protest rolników na A2 zakończony. Policja zagroziła użyciem siły i odholowaniem aut

ssaassaa godzinę temu Oceniono 11 razy 7

Nie wnikając w zasadność postulatów rolników to w mojej ocenie takie zachowanie jest niedopuszczalne. Jakbym stał za nimi to pierwsze co bym zrobił to bym zadzwonił na policję, że ktoś sobie piknik na autostradzie urządza. I nie byłoby że policja została wezwana dopiero o 14.00. Jest tyle innych możliwości demonstrowania, że blokowanie drogi bez żadnego uprzedzenia jest po prostu chamskim zachowaniem wobec ludzi którzy nie mieli szans inaczej sobie zorganizować podróż, aby się nie spóźnić.