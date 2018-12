Sędziowie TK piszą do Julii Przyłębskiej. Zarzucają m.in. manipulowanie składami orzeczniczym

List do Julii Przyłębskiej podpisało siedmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego: sędziowie Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Marek Zubik. Pełna treść listu tutaj >>>

List sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Julii Przyłębskiej

Dokument trafił do sekretariatu prezes Trybunału Konstytucyjnego tydzień temu. Sędziowie chcą, by prezes dołączyła ich uwagi do corocznego sprawozdania z prac Trybunału z 2017 roku, a także by te informacje zostały przekazane Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zarzucają Julii Przyłębskiej m.in. arbitralne decydowanie, kto będzie orzekał w konkretnych sprawach, mimo że zgodnie z przepisami powinno się to odbywać zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Sędziowie podkreślają, że informowali o tym nieprawidłowościach już 6 kwietnia 2017 roku, a także 29 czerwca br.

Z informacji, które zebrali sędziowie wynika, że w sprawach o wyłączenie ze składów orzekających ani razu nie wyznaczono sędziów Pszczółkowskiego, Rymara, Wróbla i Zubika. Jednocześnie aż 12 razy orzekał w nich sędzia Jęderek, 10 razy sędzia Jędrzejewski i 9 razy sędzia Warciński. Wszyscy trzej zostali wybrali przez obecny Sejm.

Wśród zgłaszanych przez sędziów wątpliwości jest także przydzielanie spraw o stwierdzenie zgodności ustaw z konstytucją. Jak zauważają sędziowie, w latach 2017-2018 aż 17 razy do takich spraw wyznaczano sędziego Andrzeja Zielonackiego (w TK o 2017 roku), sędziego Grzegorza Jęderka (zasiada w TK także od 2017 roku) - do 14, zaś sędziego Zbigniewa Jędrzejewskiego (w TK od 2016 roku) - 16 razy. Doświadczeni sędziowie, tacy Piotr Tuleja czy Marek Zubik orzekali w zaledwie kilku takich sprawach. Obaj zostali wybrani w 2010 roku.

Sędziowie TK, którzy podpisali się pod listem uważają, że te dysproporcje to rażące naruszenie równowagi, które stanowi naruszenie przepisów, nakazujących stosowanie porządku alfabetycznego.

Sędziowie punktują też Julię Przyłębską za pozbawienie możliwości sprawowania funkcji wiceprezesa TK Stanisławowi Biernatowi, do czego doszło, gdy prezes TK udzieliła pełnomocnictw do kierowania organem Mariuszowi Muszyńskiemu.