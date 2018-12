Bierecki o pobiciu Kwaśniaka: Nie zawsze bandyta bije tego dobrego. "Szokująca narracja"

Senator PiS Grzegorz Bierecki to wieloletni były szef Krajowej SKOK, która od 1996 roku jako jedyna sprawowała nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi. W środę polityk zatrzymany przez dziennikarzy w budynku parlamentu skomentował pobicie Wojciecha Kwaśniaka, do którego doszło przed jego domem w 2014 roku. Przypomnijmy, że ówczesny wiceszef KNF doznał poważnych obrażeń, w tym złamania czaszki, i spędził przez kilka miesięcy w szpitalu. Zdaniem śledczych, pobicie zlecił Piotr P., były oficer WSI i członek rady nadzorczej SKOK-u Wołomin. Kwaśniak odpowiadał z kolei za kontrolę w SKOK Wołomin.

Bierecki o pobiciu Kwaśniaka: Nie zawsze bandyta bije tego dobrego

Zarzuty, które kilka dni temu usłyszał Wojciech Kwaśniak dotyczą niedopełnienia obowiązków służbowych w czasie, gdy przebywał on w szpitalu.

- Nie wiem, jakie były przyczyny tego pobicia. Na pewno były związane z działalnością nadzorczą KNF. Ale czy chodziło o zablokowanie skutecznej działalności czy też o inne okoliczności? To już prokuratura jest w stanie wyjaśnić i na pewno osoby, które zlecały i wykonały to pobicie, są w rękach wymiaru sprawiedliwości, więc na pewno to ustalą. To nie jest tak, że bandyta zawsze bije tego dobrego - powiedział Bierecki, którego wypowiedź można było usłyszeć m.in. na antenie TVN24.

Słowa senatora PiS zacytował na Twitterze dziennikarz WP Michał Wróblewski:

Komentarze do słów Biereckiego o pobiciu Kwaśniaka: Szokująca narracja

Na Twitterze pojawiło się wiele krytycznych komentarzy pod adresem polityka PiS, m.in. pytania, „czy to już się kwalifikuje jako publiczne pochwalanie przestępstwa?”, a także uwagi, że „jak zwykły obywatel ma szanować państwo i jego instytucje, skoro posłowie i senatorowie ich nie szanują”. - Najwyraźniej posłami i senatorami są osoby, które nimi absolutnie nie powinny być - komentowano.

Senator PiS i szef komisji finansów z nadania PiS usprawiedliwia bandytów, którzy usiłowali zamordować urzędnika tropiącego złodziei ze SKOK. Senator był twórcą systemu SKOK i nadzorował je w czasie gdy wyprowadzano z nich miliardy, a teraz śmie oceniać kto jest dobry, a kto zły.

- napisał Jan Grabiec z PO.

Czyli to nie jest żaden lapsus linguae, a narracja. Szokująca narracja

- napisał Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu".

Jeszcze jakieś wątpliwości po czyjej stronie kto gdzie stoi?

- napisała z kolei Agnieszka Pomaska, posłanka PO.

Przypomnijmy, że podobne zdanie wyraził ostatnio Zbigniew Ziobro, który powiedział, że „być może Wojciech Kwaśniak został zaatakowany, bo Komisja Nadzoru Finansowego przez lata rozzuchwalała przestępców”.