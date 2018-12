Co piąty sędzia nie chce ujawniać swoich zarobków. Ziobro reaguje. 'Trzeba to zbadać'

polakadam pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

Z sieci.

Napiszę coś na temat pana ministra Zbigniewa Ziobry.



Moja bliska znajoma studiowała na roku i na tym samym kierunku z Ziobrą. Rozmawiałem z nią kilka razy na jego temat. Przez studia przepchnął się z najwyższym trudem bo po prostu były jak dla niego chyba zbyt trudne. Nie był lubiany a jedyne czym się wyróżniał to to, że miał jak to się mówi gadane - tyle, że polegało to na tym, że zasypywał rozmówcę gradem słów często nie na temat a i z logiką to nie zawsze miało dużo wspólnego.

Już na studiach wykazywał zainteresowanie polityką - kogo popierał tego ona nie była w stanie sprecyzować bo nigdy się tym nie interesowała.

Została prokuratorem zresztą bardzo dobrym bo kiedyś przypadkiem zresztą obserwowałem ją w akcji ale zrezygnowała z tego zawodu gdy Ziobro został ministrem jeszcze za poprzedniego rządu PIS-u bo nie podobało jej się to co wtedy działo się w prokuraturze.

Teraz robi zupełnie co innego i jak mi to kiedyś powiedziała ma spokój a zarobki doliczając, że jest prokuratorem w stanie spoczynku ze dwa razy wyższe niż gdyby pracowała dalej jako prokurator bo jak mi mówi jest to bardzo wyczerpująca i stresogenna praca w dodatku najczęściej prowadzona w środowiskach patologicznych. Tym niemniej dalej obserwuje sytuacje w polskiej prokuraturze i sądownictwie i szlak ją trafia jak widzi co się tam obecnie dzieje - rzeczy przez które odeszła to pikuś w porównaniu ze i zmianami prowadzonymi teraz przez Ziobrę.



Człowiek ten już na studiach doniósł na kolegów prokuraturze i usiłował jednego z nich skazać za wyimaginowane przestępstwo ( link dp artykułu nt temat : www.tygodnikprzeglad.pl/jarek-marek-zbyszek/ ) , wytoczył proces bogu ducha winnym lekarzom, którzy operowali jego ojca mimo kilku uniewinniających ich opinii i to za państwowe pieniądze z wykorzystaniem swego stanowiska służbowego i prześladuje panią sędzinę, która wydała na niego niekorzystny wyrok również z wykorzystaniem ministerstwa sprawiedliwości i jest wiele innych podobnych kwiatków.



Jest to typowy przykład notorycznego pieniactwa, nieuzasadnionego poczucia doznanej krzywdy i niesprawiedliwości, choroby, która u Ziobry ujawniła się już w młodym wieku na studiach - w normalnym wypadku sprawą powinien zajmować się raczej psycholog, ale skoro dotyczy to ministra sprawiedliwości to problem jest większy i może dotknąć nawet cały „polski wymiar sprawiedliwości”.



Do tego to jest jeszcze kombinator, Przykładem jest np sprawa zniszczenia laptopa sejmowego i manipulacja nagrań na dyktafonie. To wszystko, aby uniknąć odpowiedzialności. Są też przeprosiny dla dr Garlickiego - wykorzystał fakt, że sąd nie określił wielkości czcionki - trzeba było czytać z lupą. Takich przykładów można by przytoczyć jeszcze multum - taki to jest człowiek.



Jeszcze jedno - jak ta moja koleżanka usłyszała, że Miller nazwał w czasie obrad sejmowej komisji śledczej Ziobrę zerem specjalnie wyszukała ten fragment, nagrała go i do teraz co jakiś czas puszcza go sobie bo mówi, że znalazł się jeden człowiek, który powiedział głośno i publicznie prawdę o nim i to gdy był on jeszcze tylko szeregowym posłem.