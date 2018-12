Dokumenty Czesława Kiszczaka w USA. Dziennikarze publikują archiwalny list do Lecha Wałęsy

kemor234 godzinę temu Oceniono 33 razy 11

Żeby wydobyć Polskę z "ramion bolszewizmu" warto było by nawet zawrzeć pakt z diabłem.

"Współpraca" z SB ? Popatrzmy ilu porządnych ludzi "współpracowało". Z różnych pobudek. Rzadko ideologicznych. To ciężkie czasy były. A wielu miało dom, rodzinę, dzieci ...

Nie od dziś wiadomo, że każdy kto się liczył, miał choć trochę autorytetu, był w zasięgu zainteresowania SB.

Czy można uwierzyć, że jak ktoś był niskiego wzrostu to SB go nie dojrzała ????