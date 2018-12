Nazywają go "młodym Lepperem". Michał Kołodziejczak stoi za blokadą A2. Kim jest?

W środę rano kierowcy stanęli w kilkukilometrowym korku pod Warszawą na A2. Niezapowiedziany protest zorganizowała Unia Warzywno-Ziemniaczana, której wiceprezesem jest Michał Kołodziejczak.

Michał Kołodziejczak. Kim jest?

Michał Kołodziejczak to samorządowiec z województwa łódzkiego, był radnym PiS w niewielkim miasteczku Błaszki (14 tys. mieszkańców), prywatnie mieszka we wsi Orzeżyn. 30-latek wsławił się m.in. swoją nieustępliwością w proteście producentów warzyw i ziemniaków.

Sam o sobie mówi "konserwatywny katolik o liberalnym podejściu". Gdy w maju 2018 roku zorganizował protest rolników i wyrzucił na ulice Sieradza dwie przyczepy kapusty, zaczęto przyrównywać go do Andrzeja Leppera. W rozmowach z mediami mówił, że jest mu z tego powodu bardzo miło, ale do lidera Samoobrony mu jednak wiele brakuje. Dlaczego? Tłumaczy, że czasy i sposoby działania są obecnie inne. Mówi, że jemu pasuje bardziej współczesne porównanie - "Justin Bieber polskiego rolnictwa". Przypominamy, że o Kołodziejczaku głośno zrobiło się w lipcu, gdy na profilu działacza pojawiło się nagranie rolniczego wykonania "Roty".

Prywatnie Michał Kołodziejczak zajmuje się branżą ziemniaczaną. Ma 13,5-hektarowe gospodarstwo rolne. Z jego oświadczenia majątkowego, które musiał złożyć jako radny, wynika, że jego roczny przychód z tej działalności na 2017 rok to 900 tys. złotych.

Unia Warzywno-Ziemniaczana i AGROunia

Na początku 2018 roku Michał Kołodziejczak wraz z innymi rolnikami założył Unię Warzywno-Ziemniaczaną, która działa bardzo prężnie. Mimo że powstała niedawno, działacze kilkadziesiąt razy zdążyli już odwiedzić Ministerstwo Rolnictwa, gdzie spotykali się z ministrem. "Łączymy środowisko rolników i konsumentów. Obnażamy absurdy dotychczas prowadzonej polityki rolnej. Pracujemy by polska wieś była silną branżą gospodarki" - czytamy w opisie Unii.

Przy okazji Unii Warzywno-Ziemniaczanej i Michała Kołodziejczaka pojawia się również nazwa AGROunia - to z kolei organizacja rolnicza stworzona przez liderów Unii Warzywno-Ziemniaczanej. Jak podaje Farmer.pl, nowy związek ma "zjednoczyć rolników ze wszystkich regionów i wszystkich branży rolniczej produkcji, by wspólnie zawalczyć o interesy wsi i producentów rolnych".

Protest rolników na A2

W środę rano na podwarszawskim odcinku A2 od strony Łodzi rozpoczął się protest rolników z Unii Warzywno-Ziemniaczanej. Kierowcy utknęli w ogromnym korku na autostradzie - na odcinku od Moszny Parcele aż do zjazdu w Grodzisku Mazowieckim.

Protestujący mają 10 postulatów. Wśród nich są m.in.: wypłata odszkodowań dla hodowców za świnie wybite w ramach walki z ASF, "uzdrowienie IZB Rolniczych poprzez zmianę regulacji ustawowych wypracowanych wraz ze środowiskiem rolniczym" oraz odstąpienie polskiego rządu od postanowień tzw. ACTA2.