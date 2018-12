Jacek Czaputowicz o artykule 7. "Jest martwy. Komisja przegrała, my odnieśliśmy sukces"

We wtorek wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmersmans podtrzymał negatywną ocenę reform sądownictwa w Polsce, choć pozytywnie ocenił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. - Oczywiście z zadowoleniem przyjęliśmy to, że jakiś kraj wdraża postanowienia Trybunału, ale to powinno być normalne, że każdy kraj tak robi - powiedział wiceprzewodniczący Komisji w Brukseli. - Jest wiele spraw związanych z procedurą z artykułu 7 unijnego traktatu i żadna z tych spraw nie została jeszcze rozwiązana - dodał wiceszef KE.

Do tej decyzji na antenie Polsat News odniósł się minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. - Artykuł 7. jest martwy, gdyby była możliwość ukarania Polski, gdyby Timmermans znalazł większość w UE, na pewno złożyłby taki wniosek - powiedział szef resortu. Stwierdził, że KE przegrała spór z Polską. - Artykuł 7. miał prowadzić do ukarania Polski, komisja przegrała, nie ma wystarczającej większości. Odnieśliśmy sukces.

Minister zarzucił też wiceszefowi KE, że nie jest neutralny politycznie. Stwierdził, że "jesteśmy w procesie politycznym, są wybory do Parlamentu Europejskiego", a Timmermans reprezentuje politykę Postępowych Socjalistów i Demokratów. - To jest bardzo poważna sprawa dla UE, że unijny komisarz nie potrafi się powstrzymać, być neutralny politycznie tylko realizuje pewien program polityczny - stwierdził.