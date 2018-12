Suski o wotum nieufności: Nie wrócą złodzieje i oszuści do władzy, obronimy rząd Morawieckiego

def11 godzinę temu Oceniono 38 razy 30

No "nie wrócą złodzieje i oszuści do władzy" panie Suski, bo już są u władzy..



Nikt tak, na nieomal przemysłową skalę, nie skubie państwa jak wy, wiem, wam się należy, czy to druga pensja, czy to 40 baniek prowizji z KNF-u, czy posady dla dzieci polityków PiS-u które młode są, wykształcone i języki znają itd