Jacek Sasin o sprawie KNF i SKOK-u Wołomin. "Mamy do czynienia z przestępczą bezczynnością"

PiS głosowało przeciwko nadzorowi KNF nad SKOK-ami. W Sejmie 21 lipca 2006 r. w głosowaniu nad poprawkami do projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, tworzącym KNF - posłowie ówczesnej koalicji rządzącej PiS-Samoobrona-LPR odrzucili poprawki PO, zakładające, że nowo powstała KNF obejmie nadzorem także SKOK-i, proku...tor zero także głosował przeciw. Gdy władzę przejęła koalicja PO-PSL usiłowała znowelizować ustawę o SKOK-ach z 1995 r. i podporządkować działalność kas i Kasy Krajowej Komisji Nadzoru Finansowemu. Po jej uchwaleniu przez Sejm ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego ówczesny prezydent Lech Kaczyński, który argumentował m.in., że za bardzo ingeruje ona w autonomię kas. Dopiero w październiku 2012 roku SKOK-i trafiły pod "skrzydła" KNF. Do tego czasu poszczególne kasy nadzorowane były jedynie przez Kasę Krajową SKOK, na czele której stał Grzegorz Bierecki. Od 2011 roku to senator wybierany z list PiS.