kastoripollux godzinę temu Oceniono 31 razy 27

A to dobre. Knajacki język wprowadził do polityki taboret, a teraz chce dyscyplinować swoich przydudasów. Tak jadowitego jęzora nie miał wcześniej nikt, ale że świat idzie z postępem to jenot i Krycha szybko go przyswoili. Tej żmii jęzor już się nawet rozdwaja - to po skonsumowaniu pytona.