Sondaż: W wyborach do europarlamentu o. Rydzyk odbierze głosy PiS. Zyskuje Robert Biedroń

xyz_xyz1 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Ale co w tym dziwnego? Jeśli 2 ugrupowania - kierują swą ofertę do tego samego elektoratu to każde z nich zbiera mniej. Zwłaszcza iż jeśli nowe ugrupowanie odepchnie PiS od ściany i zacznie go kąsać w odsłonięty prawy bok. Ugrupowanie od wiadomo kogo dodatkowo może zebrać tych dla których PiS był zbyt mało narodowy i za bardzo flirtował z UE i uginał się przed USA. A tych zawieszonych zapewne po wycofaniu się z ustawy osądach i braku reakcji na naciski ze strony USA w sprawie TVN zapewne trochę jest. Ale zarazem to szansa dla opozycji - ale pod warunkiem iż ona będzie jednością. Inaczej PiS i PiS - ULTRA - bis po prostu zawrą koalicję (być może dodatkowo z jakaś częścią PSL -u) i będą rządzić tylko kolejne rządy wraz z narodowcami i innymi ultrasami już na 100% zafundują nam POLEXIT a kto wie czy nie wyjście z NATO i wepchniecie nas w kochające ręce Rosji.