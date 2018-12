Donald Tusk na Twitterze twardo o brexicie: Nie będzie renegocjacji umowy z Wielką Brytanią

notremak godzinę temu Oceniono 25 razy 11

Nie popuszczać ani odrobinę skretyniałym Angolom!

Chcieli brexitu, to niech mają!

A u nas co trzeba na rozkaz kurdupla podpisze nad ranem Długopiss i obudzimy się w ZBIRze.

Głosujcie na piss!

Piss Was urządzi!