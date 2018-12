Zbigniew Konwiński złoży zawiadomienie do prokuratury ws. zeznań Elżbiety Chojny-Duch

remoteisland 2 godziny temu Oceniono 19 razy 17

Pan Modzelewski to był mój wykładowca na SGPiS, obecnie SGH. Później w latach 90-tych jako wiceminister finansów tworzył pierwszą ustawę o VAT. Jak tylko ustawa została uchwalona, pan Modzelewski z wiceministra błyskawicznie przekształcił się w doradcę podatkowego. Któż mógł lepiej doradzać jak wykorzystać dobrodziejstwa ustawy o VAT niż jej twórca? Zero zaufania mam do tego osobnika.