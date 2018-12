Ziemkiewicz zaatakował Rosatiego za słowa o Smoleńsku. "Ależ z pana odrażająca kanalia"

Konflikt pomiędzy Lechem Wałęsą a Jarosławem Kaczyńskim wciąż trwa. W czwartek 6 grudnia Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował, że Lech Wałęsa musi przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za wpisy na Facebooku, w których oskarżał prezesa PiS, że to on kazał Lechowi Kaczyńskiego lądować mimo niesprzyjającej pogody w Smoleńsku. Były prezydent zapowiedział, że wniesie odwołanie do sądu apelacyjnego, a na swoim Twitterze napisał: "na to że Kaczyński rozmawiał z bratem o stanie zdrowia mamy nie ma dowodu".

Przepychanki o lądowanie w Smoleńsku. "Ależ z pana odrażająca kanalia"

Głos w temacie lądowania w Smoleńsku zabrał Dariusz Rosati, członek Parlamentu Europejskiego. W odpowiedzi na wpis Lecha Wałęsy napisał, że jest pewny, że Jarosław Kaczyński i Lech Kaczyński rozmawiali o kwestii lądowania w Smoleńsku, a Jarosław Kaczyński będzie tego świadomy do końca życia.

Słowa eurodeputowanego krótko skomentował pisarz i publicysta Rafał Ziemkiewicz. "Ależ z pana odrażająca kanalia" - napisał w komentarzu do wpisu Dariusza Rosatiego.