Lech Wałęsa po wyroku w procesie z Kaczyńskim: Ja go kocham jako człowieka

Zdaniem byłego prezydenta dowód na to, że Jarosław Kaczyński przekonywał Lecha Kaczyńskiego, by lądować w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku, jest nagrany na taśmach z samolotu. Gdy gospodarz programu Beata Lubecka zauważyła, że prokuratura nie dysponuje takimi materiałami, Lech Wałęsa odpowiedział, że oznacza to, że taśmy zostały skradzione i należy znaleźć tego, kto mógł je ukraść. Były prezydent zapowiedział także, że będzie odwoływał się od wyroku sądu w sądzie apelacyjnym.

Lech Wałęsa o Jarosławie Kaczyńskim: "Ja go kocham jako człowieka"

Dziennikarka Radia ZET zapytała Lecha Wałęsę o to, czy nie czas na to, aby przerwać łańcuch wzajemnej niechęci i nienawiści pomiędzy nim, a Jarosławem Kaczyńskim, wskazując na to, że były prezydent jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. - Ja go kocham jako człowieka. Tylko nie pozwolę na to, by oszustwo zwyciężało i by łamano prawo i zasady. Na to nigdy nie pozwoliłem i nie pozwolę - powiedział Lech Wałęsa.

Były prezydent powiedział, że może wyciągnąć rękę na zgodę, ale oczekuje od Kaczyńskiego przeprosin, m.in. na to, że nazywał go "Bolkiem". Lech Wałęsa podkreślił, że jest "czysty jak łza" i ma "potwierdzenie czystości od IPN".

Lech Wałęsa w koszulce z napisem "Konstytucja". Chce ją nosić, aż do zmiany sytuacji w kraju

Zapytany o koszulkę z napisem "Konstytucja", w której występuje niezmiennie od dłuższego czasu, były prezydent zapowiedział, że będzie ją nosił, aż w Polsce nie zmieni się stan rzeczy. - Mówię całemu światu: w Polsce łamana jest konstytucja, w Polsce jest łamana wolność i demokracja, w Polsce zlekceważyliśmy demokrację, pozwoliliśmy, by demagodzy, populiści wygrali wybory - powiedział były prezydent. Zapytany o to, czy jego strój na pogrzebie byłego prezydenta USA George'a H. W. Busha był nietaktem, powiedział, że nie zgadza się z tą opinią. - W ich wierze, w ich religii pogrzeb jest może nie na wesoło, ale na pogrzebie się próbuje rozładować nieszczęście, wyjść z twarzą, opowiada się kawały, żarty, prawie każdy z mówców mówił żarty i był śmiech i brawa. Taki jest zwyczaj tam, to nie jest zwyczaj polskiej wiary - powiedział Lech Wałęsa.

Lech Wałęsa o locie z Andrzejem Dudą. "Moja koszulka rozmawiała z prezydentem"

Beata Lubecka zapytała Lecha Wałęsę także o jego wspólną podróż z Andrzejem Dudą. Były prezydent zaznaczył, że powiedział do urzędującego prezydenta tylko jedno słowo - "dziękuję" na koniec trwającej ponad dziewięć godzin podróży samolotem. - A resztę moja koszulka rozmawiała z prezydentem - powiedział Lech Wałęsa. Zdaniem laureata Pokojowej Nagrody Nobla prezydent Andrzej Duda powinien go poprosić, aby reprezentował Polskę na pogrzebie prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a H. W. Busha. - Urzędujący prezydent, który nie miał żadnego kontaktu z tamtym prezydentem, powinien powiedzieć: „Panie prezydencie! Wałęsa! Proszę mnie reprezentować i Polskę na tym pogrzebie”. To powinien był zrobić - powiedział Lech Wałęsa.