Jaki zdradził w TVN24, co było w komputerach ludzi z KNF. "Czy to nie jest tajemnica śledztwa?"

Głupota trzyma ich na uwięzi.

Co ich wypowiedź to rozum rzęzi!



Księdza na smog i co Bóg dał pokrop!



Na szczycie klimatycznym.

Przegrzania środowiska.

W kraju specyficznym.

Wulkan pomysłów tryska.



Inicjatywa rządowa.

To „spolanie” kopalin.

Awiacja głupich węglowa.

Smoleńskie lub do malin.



Albo Czarna Madonna.

Radiomaryjne pląsy.

Z ustawy będzie skłonna.

Na smog zapuści wąsy.



Koniec depilowania.

Na wzór Maryi wąsiska.

W kolejce do kupowania.

To perspektywa bliska.



Smog pochłania szczecina.

Elektrownie węglowe.

Lasy się do nich wycina.

Ekologicznie gotowe.



2018-12-09 almagus

