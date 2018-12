Scheuring-Wielgus i Petru ujawniają program partii Teraz!. "Zgłosimy akces Polski do strefy euro"

bert2407 godzinę temu Oceniono 9 razy 7

Panie Ryszardzie fajny program Nie zapominajcie tylko współpracować z innymi żeby wypędzić zaklamanych zerowych bolszewików.Co do euro to tępe cepy pisowskie masło kosztuje w Polsce już prawie 2€;,ropa 1,30,.Niedawno jechałem z Lodzi do Świnoujścia za przejazd autostradą A2 zaplacilem około 25 €;.Za chwilę zdrożeje prąd i wszystko będzie jeszcze droższe .Ludzie ogarnijcie się pogońmy zaklamanych bolszewików. Pociotki i Szwagry zarabiają w Tauronie,PGE,czy KGHM ponad 1mln.rocznie.Tepe cepy pisowskie ,mohery obudźcie się przygłupy ,na kogo zagłosowaliście!?.Pomyślcie też że kaczą banda chce was wytruć węglem jełopy.Pis won!!!!