Po 10 latach od zbrodni policja szuka tego mężczyzny. Jest podejrzany o zabójstwo 77-latka

Policja opublikowała portrety pamięciowe mężczyzny, który w 2009 roku włamał się do jednego z domów w Krośnie, gdzie miał zabić 77-latka.

Policja szuka mordercy i prosi o pomoc

Mężczyzna przedstawiony na portretach pamięciowych 31 lipca 2009 roku około godziny 13 włamał się do domu na ulicy Lenarta w Krośnie. Mieszkało tam starsze małżeństwo. Sprawca obezwładnił kobietę, a 77-latka zabił.

Portret pamięciowy podejrzanego o morderstwo fot. Policja.pl

Zmarły 77-latek był właścicielem kantoru wymiany walut w Krośnie, a napad miał charakter rabunkowy.

Sprawca dostał się do domu ofiary, wmawiając przebywającej tam wtedy samotnie kobiecie, że jest urzędnikiem. Kiedy ta go wpuściła, zastraszył ją atrapą pistoletu, po czym zażądał, by mu oddała pieniądze i biżuterię.

Kiedy dostał, co chciał, skrępował ją i czekał na właściciela kantoru. Gdy ten wrócił do domu, ranił go ostrym narzędziem w szyję i zabrał torbę z pieniędzmi z kantoru - informuje portal Nowiny24. Sprawcy zabójstwa nie ujęto do dziś,

Policja podała rysopis sprawcy. Był to mężczyzna bez szczególnych cech charakterystycznych w wieku około 30 lat, liczący sobie około 170 cm wzrostu. Miał krótkie, ciemne i lekko falowane włosy, które zaczesał do góry. Jego sylwetkę opisuje się jako średnią.

Portret pamięciowy podejrzanego o morderstwo Policja.pl

Każdy, kto widział we wskazanej okolicy człowieka odpowiadającemu tym cechom, jest proszony o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowa-Śledczym KWP w Rzeszowie - tel. 17 8582457, 17 858 2327 lub 997.