Jarosław Gowin o wzroście cen prądu: Nie musi się przekładać na podniesienie cen innych usług

tojamyszka godzinę temu

Musi , musi Panie Gowin. Gdy przyjdą rachunki za energię elektryczną to przedsiębiorca będzie musiał zarobić , czyli podnieść ceny wyrobów , usług, by za nie zapłacić. Ale skąd Pan ma to wiedzieć. Przecież nie jest Pan ekonomistą. Jest Pan Vice Premierem . Jest Pan politykiem , a polityk to ktoś taki co mówi , mówi , mówi a inni jeszcze go słuchają i na jego karku pną się w górę, wówczas na niego głosują. Zatem im więcej obietnic tym lepsze notowania . A pod koniec kadencji , jak okręt tonie to hyc do innej partii i znów obiecanki , cacanki . Tylko kto Pana teraz przyjmie .