Przecieki z posiedzenia PiS w Jachrance. Kaczyński mówił o dyscyplinie medialnej i aborcji

Panie Prezesie, PiS i PO nie są takie same. PiS jest tak bardzo podsiębierny i tak drenuje z kasy Polskę, że porównanie do PO to jak mrówkę do słonia (dla wyjaśnienia, mrówka to PO a słoń to PiS). Rada dla Prezesa; proszę na kilka dni zrezygnować z otoczenia lizusów i karierowiczów i wyjść do ludzi albo posłuchać sąsiadów (zapomniałem, Prezes nie ma sąsiadów bo w promieniu 100 metrów od jego domu są tylko lokale i domy wynajęte dla zaufanych ludzi PiS) wtedy może do pana dotrze że te krętactwa pisiej zgrai do niczego dobrego nie doprowadzą.