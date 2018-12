"Czas odstawić nocne tornada w lodówce". Brudziński odpowiada na uwagi o "brzuszku"

Dwudniowe posiedzenie Prawa i Sprawiedliwości w Jachrance to nie tylko czas podsumowań w partii rządzącej, o czym przekonał się szef MSWiA Joachim Brudziński. Jedna z użytkowniczek Twittera dopatrzyła się podczas transmisji ze spotkania, że u ministra "ukazał się ładnie zaokrąglony brzuszek". Jak skwitowała, po Brudzińskim widać, że była u niego "dobra zmiana".

Minister nie tylko zareagował na obserwacje, ale też zapowiedział podjęcie stosownych kroków, by sytuację - bądź co bądź swoją - poprawić.

I wszystko jasne. To chyba ostatnie ostrzeżenie przed totalnym upadkiem w przepaść dramatycznej nadwagi. Chyba najwyższy czas odstawić nocne tornada w lodówce

- napisał Brudziński.

Spotkanie PiS w Jachrance

Pierwszy dzień dwudniowego posiedzenia PiS w Jachrance przyćmiło przede wszystkim wystąpienie prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Ten sporą jego część poświęcił nie planom partii na przyszły rok, czy podsumowaniu obecnego, a atakowi na opozycję.

- Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to nie my złamaliśmy konstytucję. To nasi poprzednicy ją złamali - przekonywał. Kaczyński zaznaczał też, że obecna władza walczy z aferami, w przeciwieństwie do poprzedniej.

To wystąpienie prezesa tak komentuje dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek w tekście "Jarosław Kaczyński odracza budowę IV RP":

Tydzień temu premier Mateusz Morawiecki zarysował wizję małej stabilizacji. Teraz Jarosław Kaczyński mówi w istocie: na rok wstrzymujemy budowę IV RP. Ale prezes PiS przestrzega jednocześnie, że mimo spodziewanego uspokojenia nie można zapominać o - w jego ocenie - wręcz barbarzyńskich rządach PO-PSL