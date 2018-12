Warszawa rezygnuje z fajerwerków w Sylwestra, a co z finałem WOŚP? Owsiak odpowiada

mydelko.fa pół godziny temu Oceniono 9 razy 3

Hipokryzja level master. Oczywiście resortowemu dzieciaczkowi wolno. Dodatkowo jeżeli zrezygnuje tylko jeśli mu zabronią, to znaczy, że los zwierząt ma zwyczajnie w dupie.



Jedyne co fajne, jak w takich sytuacjach na wierzch wyłazi lewacka obłuda. Gdyby Owsiak był z PiS, żydorcza i komentatorzy zniszczyliby go po takim wpisie.



Póki co żydowscy cenzorzy z czerskiej ograniczyli się do usunięcia mojego wpisu, który tę prostą prawdę stwierdzał. Normalnie jak w soczewce. :)